Fête de la musique Andernos-les-Bains, 21 juin 2024 18:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La fête de la musique annonce chaque année le début de l’été et de la saison estivale. Organisée en plusieurs sites, elle vous permettra de déambuler au son des concerts sur les esplanades du Broustic et de la jetée, le jardin Louis David, et les rues piétonnes. Bon son et bonnes vibrations assurées!.

2024-06-21 fin : 2024-06-21

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On June 21th come celebrate music in the whole city ! During the 37th edition of the National Music Day in Andernos-les-bains you will find free concerts in the town-centre and the Esplanade de la Jetée in Andernos-les-Bains.

Cita el 21 de junio para celebrar el festival de música en Andernos-les-Bains, se puede asistir a conciertos gratuitos.

Am 21. Juni wird die Musik in der ganzen Stadt gefeiert ! Während der 37. Auflage des Musikfests in Andernos-les-Bains, können Sie kostenlose Konzerte in der Innenstadt und an der Esplanade de la Jetée finden.

