Anastasia Kobekina Festival 1001 Notes Limoges Limoges, mercredi 17 juillet 2024.

À 18h30

Durée 70min

Crossover Musique Baroque- Musique Classique Pop

Dans son nouvel album (Venice/février 2024/Sony Classical), elle emmène son violoncelle baroque dans les rues de Venise où elle explore sa relation au lieu.

Anastasia KOBEKINA livre une conversation entre passé et présent, un kaléidoscope d’histoires, de souvenirs, de fantasmes. Le portrait d’une ville qui existe à la fois dans le réel et dans l’imaginaire de l’artiste.

Nommée New Generation Artist en 2021 par la BBC, Anastasia Kobekina est plus que jamais ancrée dans le monde actuel et donne à la musique baroque une saveur contemporaine et originale.

6h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40 minutes

Lieu en plein air dans le village du Festival

20h00 APERO CONCERT

Tarif gratuit en plein air dans le village du Festival

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

