Anamorphose Spectacle sons et lumières concerts électro Duras, vendredi 12 juillet 2024.

Anamorphose Spectacle sons et lumières concerts électro Duras Lot-et-Garonne

Anamorphose, deux soirées exceptionnelles Trance to Techno sous le signe de l’illusion d’optique avec DJs Live…

Show lasers, mapping sur la façade du château, performeurs et bien +…

Pour revenir à l’essence même de la fête la convivialité, l’authenticité, la proximité et la joie partagée dans un décor irréel, envoûtant et ondulant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 21:00:00

fin : 2024-07-13 04:00:00

Cour d’honneur Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Anamorphose Spectacle sons et lumières concerts électro Duras a été mis à jour le 2024-01-30 par OT du Pays de Duras CDT47