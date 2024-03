ANAEL DANS PARLONS MAGIE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, vendredi 19 avril 2024.

Anael va partager avec vous ses aventures et sa passion du spectacle. Vous découvrirez ce qui l’a amené à devenir le magicien qu’il est.Pendant ce spectacle, vous vivrez des expériences visuelles et mentales qui défieront votre compréhension. Avec beaucoup de générosité et une grande dose d’humour, venez découvrir cet artiste et vivre un moment intéractif et magique.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 19:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31