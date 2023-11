Nocturne du Plan de Rome : « La basilique du Latran en 320 ap. J.-C » Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) Caen, 3 avril 2024, Caen.

Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente la Rome antique au temps de l’empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classé à l’Inventaire des monuments historiques, il est l’œuvre de l’architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Légué à l’université de Caen et exposé aujourd’hui au cœur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à l’origine d’un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse…

3 avril 2024 – La Domus Augustana

La partie privée du palais impérial Domitien, à la fin du Ier siècle ap. J.-C., fait construire le palais impérial que l’on appelle la Domus Augustana, l’adjectif désignant ici la maison des empereurs. Cette vaste construction dont nous avons déjà visité virtuellement la partie publique (celle qu’on appelle aujourd’hui la Domus Flavia) sera régulièrement entretenue et améliorée par ses successeurs, notamment par Trajan et Hadrien. Nous proposerons cette fois une immersion dans la partie privée du palais avec son impressionnant étagement de niveaux, depuis l’accès monumental au sommet du Palatin jusqu’au magnifique péristyle profondément encaissé dans la colline.

Les Nocturnes du Plan de Rome peuvent être suivies en présentiel, à l’amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I), ou en ligne (www.youtube.fr/cireve/live). Dans les deux cas, les spectateurs peuvent poser des questions à la fin de la séance.

Retrouvez l’intégralité du programme de la saison 2023-2024 sur notre agenda en ligne.

Quelques jours après la séance, la vidéo de la captation sera disponible sur la chaîne YouTube du CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

The Plan de Rome is a large plaster model of ancient Rome at the time of Emperor Constantine (4th century AD), measuring almost 70 m². Listed as a historic monument, it is the work of Norman architect Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome in 1900 and Professor at the Ecole des Beaux-Arts de Paris. Bequeathed to the University of Caen and now exhibited in the heart of the Maison de la Recherche en Sciences Humaines, this plan-relief is at the origin of a multi-disciplinary 3D virtual model project reconstituted in computer-generated images…

april 3, 2024 – The Domus Augustana

The private part of the imperial palace Domitian, at the end of the 1st century AD, commissioned the construction of the imperial palace known as the Domus Augustana, the adjective used here to designate the home of the emperors. This vast construction, the public section of which we’ve already virtually visited (today known as the Domus Flavia), was regularly maintained and improved by his successors, notably Trajan and Hadrian. This time, we offer an immersion into the private part of the palace, with its impressive layering of levels, from the monumental entrance at the top of the Palatine to the magnificent peristyle deeply recessed into the hillside.

Les Nocturnes du Plan de Rome can be followed in person, at the Pierre Daure amphitheatre (Université de Caen – Campus I), or online (www.youtube.fr/cireve/live). In both cases, viewers can ask questions at the end of the session.

The full program for the 2023-2024 season can be found in our online diary.

A few days after the session, the video will be available on CIREVE’s YouTube channel (www.youtube.fr/cireve).

El Plano de Roma es una gran maqueta de escayola de la antigua Roma en tiempos del emperador Constantino (siglo IV d.C.), de casi 70 m². Catalogado como monumento histórico, fue diseñado por el arquitecto normando Paul Bigot (1870-1942), galardonado con el Gran Premio de Roma en 1900 y profesor de la Escuela de Bellas Artes de París. Legado a la Universidad de Caen y expuesto hoy en el corazón de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, este plano-relieve está en el origen de un proyecto multidisciplinar de modelo virtual 3D reconstruido en imágenes generadas por ordenador…

3 de abril de 2024 – La Domus Augustana

La parte privada del palacio imperial A finales del siglo I d.C., Domiciano hizo construir el palacio imperial, conocido como la Domus Augustana, adjetivo utilizado aquí para designar la casa de los emperadores. Este vasto edificio, cuya parte pública ya hemos visitado virtualmente (la parte que hoy llamamos Domus Flavia), fue mantenido y mejorado regularmente por sus sucesores, en particular Trajano y Adriano. En esta ocasión, nos sumergiremos en la parte privada del palacio, con su impresionante superposición de niveles, desde la entrada monumental en lo alto del Palatino hasta el magnífico peristilo enclavado en lo profundo de la colina.

Les Nocturnes du Plan de Rome puede seguirse en persona, en el anfiteatro Pierre Daure (Universidad de Caen – Campus I), o en línea (www.youtube.fr/cireve/live). En ambos casos, los espectadores podrán formular preguntas al final de la sesión.

El programa completo de la temporada 2023-2024 puede consultarse en nuestra agenda en línea.

Unos días después de la sesión, el vídeo estará disponible en el canal YouTube de CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

Der Plan von Rom ist ein großes, fast 70 m² großes Gipsmodell, das das antike Rom zur Zeit Kaiser Konstantins (4. Jh. n. Chr.) darstellt. Das Modell wurde von dem normannischen Architekten Paul Bigot (1870-1942) entworfen, der 1900 den Großen Preis von Rom erhielt und Professor an der Ecole des Beaux-Arts in Paris war. Dieses Planrelief, das der Universität Caen vermacht wurde und heute im Herzen des Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Haus der Geisteswissenschaften) ausgestellt ist, bildet den Ausgangspunkt für ein multidisziplinäres Projekt eines virtuellen 3D-Modells, das mit Hilfe von Computergrafiken rekonstruiert wird…

3. April 2024 – Die Domus Augustana

Der private Teil des Kaiserpalastes Domitian ließ Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. den Kaiserpalast errichten, der als Domus Augustana bezeichnet wird, wobei das Adjektiv hier das Haus der Kaiser bezeichnet. Dieser riesige Bau, dessen öffentlichen Teil (die heutige Domus Flavia) wir bereits virtuell besichtigt haben, wurde von seinen Nachfolgern, insbesondere von Trajan und Hadrian, regelmäßig instand gehalten und verbessert. Dieses Mal werden wir in den privaten Teil des Palastes eintauchen, mit seinen beeindruckenden Ebenen, vom monumentalen Zugang auf dem Palatin bis zum wunderschönen, tief in den Hügel eingebetteten Peristyl.

Die Nocturnes du Plan de Rome können als Präsenzveranstaltung im Pierre Daure Amphitheater (Université de Caen – Campus I) oder online (www.youtube.fr/cireve/live) verfolgt werden. In beiden Fällen können die Zuschauer am Ende der Vorführung Fragen stellen.

Das gesamte Programm der Spielzeit 2023-2024 finden Sie in unserem Online-Terminkalender.

Einige Tage nach der Sitzung wird das Video der Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal des CIREVE (www.youtube.fr/cireve) verfügbar sein.

