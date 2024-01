LE VENT SE LÈVE Film de Ken Loach 2006– 126 mn – Grande-Bretagne avec Cillian Murphy, Padraic, Delaney & Liam Cunningham Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie, 24 mai 2024, Chantepie.

2006– 126 mn – Grande-Bretagne

avec Cillian Murphy, Padraic, Delaney & Liam Cunningham Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Amphithéâtre d’Hallouvry Adhésion annuelle 20 €, adhésion découverte 5 € pour un film, tarif réduit avec la carte Sortir 2.50 €, gratuit jusqu’à 18 ans.

En 1920, durant la Guerre d’Indépendance

Irlandaise, deux frères s’engagent auprès du camp des

indépendantistes en intégrant l’I.R.A. Mais la réaction

britannique se révèle extrêmement brutale, d’autant plus

que des dissensions internes apparaissent chez les

irlandais…

Fidèle à son engagement politique, Ken Loach délaisse

momentanément les drames sociaux contemporains qui

ont fait sa célébrité pour se projeter dans l’histoire troublée

de l’Irlande du début du 20ème siècle. Il livre un film

puissant et sans manichéisme sur l’oppression et la

résistance, qui fut récompensé par la Palme d’Or au

Festival de Cannes 2006.

Présentation et analyse du film par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques, échanges.

Amphithéâtre d'Hallouvry 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie

Cinéma