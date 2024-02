« Amitiés, Bonnard-Matisse pour les 60 ans de la Fondation Maeght » Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence, samedi 29 juin 2024.

« Amitiés, Bonnard-Matisse pour les 60 ans de la Fondation Maeght » Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence 29 juin – 6 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-29 10:00

Fin : 2024-10-06 18:00

Première fondation d’art moderne et contemporain en France, la Fondation Maeght fêtera son soixantenaire à l’été 2024. 29 juin – 6 octobre 1

Créée en 1964 par le couple de marchands d’art, éditeurs et lithographes Marguerite et Aimé Maeght, elle fut inaugurée à Saint-Paul-de-Vence par André Malraux et immédiatement reconnue d’utilité publique. Cet anniversaire sera marqué par une grande exposition estivale « Amitiés, Bonnard-Matisse », l’inauguration de nouvelles salles d’exposition consacrées cette année à la collection permanente et un mois de célébrations composé de concerts, représentations de danse, projections de films, lectures…

En 60 ans et plus de 150 expositions de grands artistes du XXe et XXIe siècles, la Fondation Maeght a fortement marqué l’histoire et la diffusion de l’art par son regard si particulier. Ce prisme de l’amitié qui unit la famille Maeght, la Fondation et les artistes, permet en effet de raconter l’art loin des traditionnelles approches livresques : l’art et la vie en permanence liés, d’expositions en Nuits de la Fondation (danse, théâtre, musique…), en pique-niques, grandes tablées et sorties en bateau… Mais n’est-ce pas les artistes eux-mêmes qui avaient poussé le couple Maeght à dépasser la douleur de la perte de leur deuxième fils par un long voyage aux États-Unis dans les années 1950 ? Puis par la création de la Fondation inspirée des grandes références américaines alors visitées ? Barnes, Guggenheim, Phillips…

Pour célébrer cet anniversaire, la Fondation Maeght présente une exposition imaginée pour l’occasion « Amitiés, Bonnard-Matisse pour les 60 ans de la Fondation Maeght ». Du 29 juin au 6 octobre, l’exposition met l’accent sur la relation amicale et respectueuse entre Pierre Bonnard et Henri Matisse et retrace leurs liens avec la famille Maeght pour qui les deux artistes-amis incarnaient deux génies du XXe siècle, tout en partageant avec eux les grands – et plus anodins – moments de la vie.

Différentes thématiques cernent le propos avec de nombreuses œuvres et documents rares, prêts exceptionnels accordés pour l’occasion. L’exposition explore les caractères spécifiques des deux maîtres mais aussi, par effet miroir, les particularités de chacun dans leur approche de mêmes sujets : les autoportraits, la rue, la lumière du Midi, le peintre et son modèle…

Fondation Maeght 623, Chemin des Gardettes 06570 Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes