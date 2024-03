AMEL ZEN + DENDANA Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 7 juin 2024.

AMEL ZEN + DENDANA Amel Zen présentera sur la scène son dernier album Jossour / Heqentarin (qui signifie Détruire les murs et construire un pont entre les humains et les cultures) pour la première fois en France ! Vendredi 7 juin, 20h30 Le Tamanoir Prévente Plein tarif : 10€ – Tarif réduit : 8€* // Sur place : Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€

Début : 2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T00:29:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T00:29:00+02:00

AMEL ZEN :

Chanteuse, auteur et compositeur algérienne, Amel Zen est l’une des voix les plus remarquables et les plus influentes qui ont marqué la scène musicale algérienne au cours des dix dernières années. À l’âge de 10 ans, elle a rejoint l’association de musique andalouse « El kaissaria » dans sa ville natale Cherchel, Tipaza, puis en 2004, elle a rejoint l’orchestre national algérien de musique andalouse en tant que soliste et joueuse de kuitra. Par la suite, Amel Zen a obtenu un diplôme en architecture en 2007, et a été qualifiée pour le quart de finale du concours national de chant « Alhan wa Chabab » plus tard cette année-là. En 2013, elle sort son premier album qui combine les genres musicaux : pop, rock, sonorités algériennes et maghrébines. En 2015, elle sort une adaptation rock de la chanson chaabi du 18ème siècle Tlata, qui connaît un succès national et international. En 2016, son talent et sa passion lui ont permis d’être la première artiste algérienne à réussir à intégrer le programme musical One Beat grâce auquel elle a fait une tournée aux États-Unis. En 2020, son album Jossour / Heqentarin a été lancé comme un pont entre les humains et les cultures, dans un style musical Rock Progressif/World.

Par ailleurs, Amel Zen est une artiste engagée et une militante. Elle défend les droits de l’Homme, l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes, et les droits de l’enfant en tant que membre de Hbab l’Unicef. Très engagée dans le mouvement algérien « El Hirak », elle a co-écrit la chanson Libérez l’Algérie, et a sorti plusieurs chansons qui soutiennent le mouvement comme Houra, Fadjr el Houria, et Araw en telleli. Cette dernière est en solidarité avec les détenus politiques. Très attachée à ses racines amazighes et nord-africaines, Amel Zen travaille à améliorer la visibilité de la musique et des voix féminines nord-africaines.

DENDANA :

Songwriter algérien, DENDANA puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien, à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Il se fait découvrir sur les ondes des radios algériennes avant de poursuivre sa carrière en France. 10 ans et 3 albums plus tard, DENDANA sort un nouvel opus dans lequel il retrace son exil jalonné de rencontres décisives, et décrit le rêve d’une Algérie moderne en quête de libertés.

