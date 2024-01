Pique-niques astronomiques au Château Royal d’Amboise Amboise, vendredi 12 juillet 2024.

Pique-niques astronomiques au Château Royal d’Amboise Amboise Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 19:30:00

fin : 2024-07-12 22:30:00

Une soirée pour pique-niquer dans le parc d’un château en observant les étoiles et en profitant d’une ambiance musicale!

Réservations au préalable sur le site du château, pas de billetterie sur place.

Accès aux jardins uniquement. Entrée entre 19h30 et 20h30. Fin de la soirée 23h.

Une ambiance musicale Jazz & Soul sera proposée la soirée du 28 juillet de 20h15 à 22h30 avec le groupe Joy Spring Duo. Le syndicat des vins d’Amboise sera également là pour proposer des dégustations de vins locaux.

La soirée du 25 août sera animée par le duo DJ Nawme et Arno N’Joy de 20h15 à 22h30.

EUR.

Montée Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-amboise.com



