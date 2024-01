Déambulation nocturne « Amboise, destinées royales » Amboise, mercredi 10 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-07-10

fin : 2024-08-31

Spectacle immersif et participatif, avec du spectacle vivant et en musique Une déambulation mènera les spectateurs, par groupe d’une centaine de personnes, à travers les jardins du château.

Nouveau spectacle nocturne Amboise, destinées royales , proposé par l’association Les His’Loire d’Amboise.

Dates supplémentaires lundi 14 août et vendredi 1er septembre

Attention pas de spectacles le samedi 5 août

Contact et billetterie Office de Tourisme ou https://leshisloiredamboise.fr/histoire-hisloire-amboise/

EUR.

Montée de l’Emir Abd-el-Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-amboise.com



