Amants à mi-temps SALLE CAP CAVAL PENMARC’H Penmarch, samedi 4 mai 2024.

Vincent, marié, deux enfants, primeur à Rungis est un mâle sanguin, bourru. Il désire un peu moins sa femme et retrouve sa vigueur virile depuis trois ans, dans les bras de sa maîtresse, du lundi 15h00 au mercredi 15h00.Christian, deux enfants, enseignant à la Sorbonne, quant à lui, est doux, calme, posé. Il est un peu surmené par sa femme hyper active et trouve refuge auprès de sa maîtresse, depuis 3 ans déjà, de mercredi 16 h à vendredi 15h.Patricia, enfin, jongle toute la semaine avec un emploi du temps bien chargé : femme fatale du lundi au mercredi, puis compagne maternante du mercredi au vendredi, et ce, depuis trois ans !Un mercredi, la passation se passe mal : les deux amants se croisent.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

SALLE CAP CAVAL PENMARC’H AVENUE DE SKIBBEREEN 29760 Penmarch 29