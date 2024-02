Amandine Lourdel Troyes, jeudi 18 avril 2024.

Amandine Lourdel Troyes Aube

Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque moeurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale.



Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête. Eur.

Début : 2024-04-18 20:30:00

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

