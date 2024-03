Alors, On Grimpe ? Le relais de l’oisans La Morte, samedi 6 juillet 2024.

Alors, On Grimpe ? dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 13 juillet Le relais de l’oisans 689

Début : 2024-07-06T10:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T17:00:00+02:00

Prépare-toi à vivre une semaine passionnante de grimpe, avec des activités telles qu’une session d’escalade et une séance de via-ferrata, en montagne.

De plus, tu auras l’opportunité d’explorer la nature environnante au cours de balades guidées par un accompagnateur de moyenne montagne.

Tu pourras observer la faune et la flore, suivre des pistes d’animaux, construire des cabanes, et t’engager dans des jeux de piste en utilisant des boussoles et des cartes.

Pour une dose d’adrénaline, ne manque pas l’occasion de traverser en toute sécurité les Passerelles Himalayennes de Monteynard : une expérience personnelle mémorable !

Pour couronner cette semaine bien remplie, une session de cani-rando est également au programme.

Alors prêt pour te dégourdir les muscles, en moyenne montagne ? N’oublie pas tes baskets !

Le relais de l'oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

