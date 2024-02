Alors on danse ! & plateaux croisés L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Alors on danse ! & plateaux croisés L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Des créations partagées issues d’ateliers théâtre.

Dès 12 ans



DEUX CRÉATIONS PARTAGÉE ISSUES DES ATELIERS DU THÉÂTRE LA CITÉ & DE L’R DE LA MER



16h · La comédie de la comédie

Une création d’Alizée Buisson avec la jeunesse



À partir des textes de La Comédie de la comédie de Tardieu, place à une parodie comique des codes du théâtre, remplaçant des gestes convenus par d’autres, des mots par d’autres, toujours plus inattendus ! Une exploration qui laisse une grande part au jeu de chacun·e pour trouver sa voie et s’affirmer hors des carcans établis.



16h30 · Entracte & goûter



17h · À l’orée de nos rêves

Une création partagée avec la jeunesse, encadrée par Émilie Rasseneur en collaboration avec Mohamed Bouadla



Comment faire aujourd’hui pour trouver sa place dans une société pleine de tumultes, pour faire exister une pensée claire et un ancrage serein ? Tout au long de cet atelier, l’écriture et l’espace de la scène sont devenus l’endroit où nous nous confrontons à la différence pour déconstruire les représentations que l’on a des autres et de soi-même. Nous nous sommes risqué·es, cherché·es, rencontré·es, accompagné·es et surpris·es les un·es les autres. Nous avons mis en commun nos récits et nos aspirations, faites d’élans de révolte et de tendresse. Nous voudrions maintenant vous les partager.



Après les plateaux croisées, direction le Théâtre Joliette pour la suite de la journée !



19h · Récréations

Une pièce chorégraphique de Bouziane Bouteldja



Drill, Voguing, Afro, Break… la Cie Dans6T va à la rencontre de la jeunesse dans les cours de récréation. À la fin du spectacle, les danseur·euses apprenti·es du Ballet national de Marseille (BNM) guideront le public pour la suite des festivités !



20h30 · Ballhaus

Rendez-vous sur la piste de danse pour terminer la soirée !



21h à 23h · Repas partagé avec l’association du Bouillon de Noailles ! Prix libre



Une programmation en partenariat avec Théâtre Joliette, Théâtre l’R de la mer, EVOCAE, PJJ UEMO Joliette, MECS MNA SOLIHA Provence, Bouillon de Noailles, CCN Ballet national de Marseille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:00:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Alors on danse ! & plateaux croisés Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-15 par Ville de Marseille