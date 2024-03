Allons bruncher pour Pâques ! Le jardin de l’Aber Brélès, lundi 1 avril 2024.

Lundi 1er Avril Journée Familiale de Pâques !

Une journée pour créer de jolis souvenirs pour toute la famille.

Chasse aux œufs Les plus petits auront l’occasion de partir à l’aventure, une quête amusante qui promet des trésors chocolatés et des sourires éclatants grâce aux chocolats de l’idée chocolat.

Animations musicales avec les RAB à joie.

Brunch par Textures Traiteur.

Partagez un délicieux brunch salé et sucré concocté pour les petits et les grands gourmands.

Bières et vins à vendre sur place.

Réservations.

Enfants (jusqu’à 12 ans) 20€ // Gratuit -2 ans

Adultes 40€

*Paiement à la réservation

Le jardin de l’aber à Brélès à partir de 10h30.

Réservez vos places dès maintenant pour une journée de divertissement, de gourmandise et de joie en famille.

Pour les réservations et informations supplémentaires, contactez-nous par message ou par téléphone au 06.75.99.80.50.

Nous avons hâte de célébrer Pâques en votre compagnie ! .

Le jardin de l’Aber 1 rue de Plourin

Brélès 29810 Finistère Bretagne manon@emotions.bzh

