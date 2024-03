Allez on danse ! Théâtre à Saint-Roland Champigné Champigné Les Hauts-d’Anjou, samedi 6 avril 2024.

Pièce de théâtre par la compagnie Rives aux Eclats en partenariat avec l’école Saint-François Xavier de Champigné, les vendredi 5 et samedi 6 avril 2024 à 20h30.

Plongez pour deux soirées enjouées au théâtre Saint Roland à Champigné les 5 et 6 avril 2024!

La troupe Rives aux Éclats présente « Allez on danse » de Vivien Lheraux, promettant détente et rires. À ne pas manquer !

Ces soirées festives sont orchestrées et au profit de l’école, alors venez nous soutenir.

Rejoignez-nous pour une expérience théâtrale mémorable ! 10 10 EUR.

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Champigné 2 allée de la passion

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

