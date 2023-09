Atelier chasse au trésor – Le printemps de mère nature ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 10 avril 2024, Auterive.

Atelier chasse au trésor – Le printemps de mère nature 10 et 11 avril 2024 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Inscription obligatoire – tarif unique : 5€

Viens résoudre les énigmes de Mère Nature afin de dénouer les problèmes de la planète. Ce ne sera pas une mince affaire !

Heureusement, la fée du Printemps sera à tes côtés pour mener à bien cette mission des plus secrètes.

Muni de ton carnet d’indices, suis le guide et sa malice, à travers les fleurs et les feuilles, en quête des traces d’un environnement en deuil.

Prends-y garde ! Par ici, rôdent les humains semeurs d’ordures, qui voudront t’empêcher de préserver le trésor de Mère Nature. Mais si ensemble vous triomphez, apparaîtra un bon goûter ! Et la dévouée fée du Printemps vous remettra un beau présent !

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561509677 »}]

2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

2024-04-11T14:30:00+02:00 – 2024-04-11T16:30:00+02:00

atelier jeunesse