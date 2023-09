Plouf ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 9 avril 2024, Auterive.

Plouf Mardi 9 avril 2024, 11h00 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif unique 5€ – gratuit – de 1 an

Bateau sur l’eau…

Et hop ! les tout-petits embarquent sur les flots, à travers un océan de sons et de mots… Dits, contés, chantés, éclaboussés !

En partant de comptines et de chansons pour enfants revisitées, la comédienne plonge avec les petits dans un drôle de voyage musical à travers le monde, où les images, les sons, les mots et les textures jouent avec malice de toutes leurs différences et ressemblances à la fois.

Avant le spectacle, à 10H, pour les 2-6 ans : ATELIER DÉCOUVERTE DU MONDE :

Pour découvrir le monde, une petite matelote vous accueille sur son bateau pour faire escale ensemble dans différents pays, différents univers sonores, visuels et gustatifs, et dans lesquels les enfants apprendront des mots étrangers, des coutumes ou des arts des pays rencontrés.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE // Durée : 30 min T. unique 5€

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561509677 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T11:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

théâtre musique