Le prénom Samedi 6 avril 2024, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif plein : 12€ – Tarif réduit : 10€

Vincent, la cinquantaine triomphante, va être père pour la première fois.

Invité à un dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, son épouse, on le presse de questions sur sa future paternité.

Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos…

Entre le bling-bling de droite, l’intello de gauche, la maitresse de maison explosive, le timide et la brune hystérique, la soirée qui avait pourtant bien commencée va terminer en règlement de comptes.

Toute ressemblance avec un membre de votre famille serait purement fortuite !

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

théâtre allegora