27ème Tartines d’Artistes Allée des Sports Saint-M’Hervé, dimanche 5 mai 2024.

Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:00:00

fin : 2024-05-05

Une balade champêtre de 7km pour découvrir des animations, artistes et artisans, sans oublier la traditionnelle tartine de pain beurrée au chocolat râpé accompagnée d’une bolée de cidre.

Avec baptême de poneys, poterie, concert, orgues de barbarie et sculpture de ballons, expositions, magie et bien d’autres…

> Tartine Classique (randonnée du dimanche) 4€

Réservation obligatoire pour :

> La Tartine Gourmande (7€) : randonnée semi-nocturne du samedi avec dégustation de tartines sucrées & salées.

> CONCERT (21h).

Rendez-vous à la Salle des sports de Saint M’Hervé.

.

Allée des Sports Salle des sports La Victoire

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par OT – VITRE