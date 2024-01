Concours Complet d’Equitation Jeunes Chevaux Allée des Maronniers Arnac-Pompadour, mardi 7 mai 2024.

Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 08:00:00

fin : 2024-05-08

Concours complet d’équitation organisé par Pompadour Cité du Cheval.

Dressage et saut d’Obstacles sur les carrières du Puy-Marmont et Cross sur l’hippodrome

Village exposant et restauration sur place.

Allée des Maronniers Stade équestre et hippodrome

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine haraspompadour@gmail.com



