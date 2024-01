Fête de la Sainte Madeleine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie, dimanche 21 juillet 2024.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Chaque année, la fête de la Sainte Madeleine est un rendez-vous incontournable et attendu grâce à ses courses hippiques attirant les passionnés et curieux du monde équestre, ses animations musicales et festives… et, pour clôturer la journée en beauté, son spectacle pyromélodique mettant en valeur le patrimoine exceptionnel que représente le château

• Courses hippiques

À partir de 13h30 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses. Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans). Renseignement 06 33 20 10 44

• Animations musicales

Programmation en cours…

• Spectacle pyromélodique

Parc du Château. Gratuit.

Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne