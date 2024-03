All That Jams La CLEF Saint-Germain-en-Laye, jeudi 25 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T23:30:00+02:00

Une fois par mois, La CLEF invite musiciens, chanteurs et artistes pour un moment de rencontre et d’échange autour de l’improvisation. Ces soirées sont gratuites, participatives et ouvertes à tous les styles (jazz, funk, rock…). Elles se déroulent sous la houlette des professeurs de l’association auxquels peuvent s’ajouter parfois un (des) invité(s), le but étant d’offrir un temps de passage pour tous les musiciens passionnés et d’horizon différent. Chaque participant peut venir avec sa voix, son instrument et ses textes, ou prêter simplement ses oreilles pour profiter de la musique.

stephane.guiot@laclef.asso.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

jam jam session