ALIX AU PAYS DES MYSTERES COMEDIE DE RENNES Rennes, vendredi 3 mai 2024.

Bonjour, je m’appelle Alix et je suis bloquée dans le pays des mystères.Il faut absolument que tu m’aides à rentrer chez moi, je compte sur toi ! En pleine partie de cache-cache, Alix décide de se glisser sous son lit afin que personne ne puisse la trouver.Mais en un instant elle se retrouve propulsée au pays des mystères… ?Ses parents lui en avaient parlé de ce fameux monde magique mais elle ne pensait pas qu’il existait réellement.Désormais, elle ne va avoir qu’un seul but, réussir à sortir d’ici et rentrer chez elle. Mais sans votre aide, elle n’y arrivera pas !Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 15:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35