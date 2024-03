Alice de l’autre côté du monde Théâtre de la Violette Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Alice de l’autre côté du monde Une plongée dans le merveilleux…

Alice de l’autre côté du monde est un spectacle musical et visuel. C’est une histoire drôle et bien rythmée pour découvrir en musique le monde d’Alice. 24 – 28 avril Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6€ / Tarif plein : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:45:00+02:00 – 2024-04-24T11:45:00+02:00

Fin : 2024-04-28T16:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Spectacle musical A partir de 6 ans

Par la compagnie Paradis-Eprouvette

Alice de l’autre côté du monde est un spectacle musical et visuel. C’est une histoire drôle et bien rythmée pour découvrir en musique le monde d’Alice.

Cette petite fille visite un univers farfelu où l’on croise un lapin qui parle, des jumeaux danseurs, un marchand de chapeaux zinzin et des livres comme des ailes qui volent d’une rencontre à l’autre.

Alice tel le jeune spectateur gravit ces marches à distance et dégringole à plaisir.

Théâtre de la Violette
67 chemin Pujibet
31200 Toulouse

