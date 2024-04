ALICE BÉNAR A3 -VA! – ALICE BÉNAR Serverette, vendredi 26 avril 2024.

ALICE BÉNAR A3 -VA! – ALICE BÉNAR Serverette Lozère

Dans le cadre de sa saison Itinérance 2024, Tête de Block, en partenariat avec le Foyer Sainte Angèle, vous présente une soirée concert avec la chanteuse toulousaine Alice Bénar. Une soirée musicale conviviale en perspective !

En trio, fait de cordes…

Dans le cadre de sa saison Itinérance 2024, Tête de Block, en partenariat avec le Foyer Sainte Angèle, vous présente une soirée concert avec la chanteuse toulousaine Alice Bénar. Une soirée musicale conviviale en perspective !

En trio, fait de cordes et de peaux, le son de ce projet est minimaliste, épuré, taillé dans le bois, dans le souffle et le craquement des feuilles. Sur un air de ritournelle ou dans la simplicité d’un haïku, les chansons d’Alice Bénar sont déroulées comme des estampes colorées. Il n’y a qu’à fermer les yeux et se laisser porter ! Une voix claire et puissante qu’elle module à l’envie. Une poésie sensitive qui nous emmène au sommet d’une montagne au lever du soleil ou sur un navire en pleine mer. Sans artifices, Alice Bénar nous livre des chansons rafraichissantes, douces, aux mélodies prenantes, des contes du coeur qui tracent une ligne de crête entre une composition fine et une écriture recherchée. Intimiste, lumineux, joyeux, vivant ! https://www.alicebenar.com/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

salle des fêtes

Serverette 48700 Lozère Occitanie

L’événement ALICE BÉNAR A3 -VA! – ALICE BÉNAR Serverette a été mis à jour le 2024-04-02 par 48 OT Margeride en Gevaudan