Alfred Latour. Regard sur la forme musée Réattu Arles, vendredi 24 mai 2024.

Alfred Latour. Regard sur la forme Rencontre privilégiée de l’exposition Alfred Latour. Regard sur la forme, avec les commissaires de l’exposition. Vendredi 24 mai, 18h00 musée Réattu Gratuit – Sur réservation avant le jeudi 23 mai au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.f

RENCONTRE PRIVILÉGIÉE DE L’EXPOSITION ALFRED LATOUR.

Regard sur la forme

Avec Aziza Gril-Mariotte directrice générale du Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon, et Daniel Rouvier directeur du musée Réattu, commissaires de l’exposition.

L’exposition Regard sur la forme, organisée par le musée Réattu en partenariat avec le musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon et la Fondation Alfred Latour de Lausanne, est née de la volonté de faire dialoguer le travail photographique d’Alfred Latour avec son activité de créateur de motifs pour l’industrie textile.

Le parcours présente les recherches menées entre 1928 et 1964, dans lesquelles on découvre une imbrication subtile entre les médiums : le motif d’un imprimé pensé pour la mode trouve sa source dans une image photographique, les natures mortes photographiées inspirent des dessins au crayon et donnent naissance aux structures complexes et répétitives qu’impose l’impression sur tissu. Tous ces gestes trouvent leur origine dans une parfaite maîtrise de la gravure, de la bichromie, de l’espace de la planche, de la répétition du motif.

Quatre thèmes ont été retenus pour confronter les photographies et les oeuvres textiles

– la nature et le végétal, les lignes et les traces, le noir & blanc et la couleur, la géométrie et

l’abstraction – et révéler le génie graphique de cet artiste protéiforme.

« Cette exposition fait partie de la séquence « Arles Associé » des Rencontres d’Arles »

Gratuit – Sur réservation avant le jeudi 23 mai au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré 13200 ARLES

© Fondation Alfred Latour