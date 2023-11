Hip Hop Games Exhibition Art – Track et Romuald Brizolier Le !POC! (Pôle Culturel), 24 mai 2024, ALFORTVILLE.

Hip Hop Games Exhibition Art – Track et Romuald Brizolier Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:30 (2024-05-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Hip Hop Games «Exhibition» fait exploser les frontières entre battle et spectacle chorégraphié. Champion du monde chorégraphique et féru d’improvisation, le danseur et chorégraphe Romuald «Romss» Brizolier a imaginé un concept novateur : réunir sur un même plateau le monde des battles et celui de la création chorégraphique. Ainsi, les meilleurs compagnies et chorégraphes internationaux s’affrontent lors du Hip Hop Games. Pour sa version «Exhibition», quatre danseurs issus des précédentes éditions se mesurent lors d’épreuves aux contraintes décalées. Une aventure artistique et humaine enflammée par la prise de risque et le dépassement de soi! Romuald «Romss» Brizolier (arbitre), Charlie «Philémon» Luccini (MC et rappeur), William «Mystraw» Bayakimissa (DJ et beatbox), Andry «ART7» Rakotoarisoa (VJ) 1H30TOUT PUBLICPMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Romuald Brizolier Romuald Brizolier

Votre billet est ici

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

12.0

EUR12.0.

