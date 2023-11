En Pièce Jointe Le !POC! (Pôle Culturel), 23 mai 2024, ALFORTVILLE.

En Pièce Jointe Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-05-23 à 20:30 (2024-05-23 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. avec En pièce jointe, le duo de danseurs-comédiens du collectif Masdame nous plonge dans un univers parallèle mettant en scène un entretien d’embauche entre un employeur tyrannique et une secrétaire frénétiqueL’atmosphère y est étrange et angoissante, chaque pas de travers fait face à une autorité radicale. Mêlant danse et théâtre, ils explorent les enjeux de pouvoir et de séduction.Armande Sanseverino et Gaël Germain50 MINUTESTOUT PUBLICPMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 En Pièce Jointe

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

