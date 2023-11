Les Nuits Barbares – Compagnie Hervé Koubi Le !POC! (Pôle Culturel), 2 mai 2024, ALFORTVILLE.

Les Nuits Barbares – Compagnie Hervé Koubi Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:30 (2024-05-02 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Après le succès international de Ce que le jour doit à la nuit, ce nouveau spectacle d’Hervé Koubi rend hommage aux barbares, inconnus ou oubliés, peuples des origines. Le chorégraphe a passé cinq années entre l’Algérie et la France pour renouer avec la terre de ses ancêtres, tissant des liens avec douze danseurs algériens et burkinabés. Riche de cette immersion, il revient avec Les Nuits barbares, qui mettent en scène la peur de l’inconnu, ce barbare, mais aussi le besoin d’aller vers l’autre. À travers une danse saisissante et enivrante, il porte un regard sensible sur l’histoire du bassin méditerranéen et fait vivre le métissage dans une création d’une beauté inouïe, lumineuse. Portés, sauts périlleux et acrobaties, de somptueux tableaux s’enchaînent et conjuguent force brute, intensité et précision de la danse, rutilance des costumes, entre parade guerrière hypnotique et ballet contemporain, mâtiné de hip hop. Un creuset de cultures, d’images, de danses, de clairsobscurs : magnifique Chorégraphes : Hervé KoubiBadr Ben Rguibi, Giacomo Buffoni, Tomi Cinej, Mohammed Elhilali, Youssef El Kanfoudi, Abdelghani Ferradji, Vladimir Gruev, Oualid Guennoun, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, El Houssaini Zahid1HTOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANSPMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Herve Koubi, Compagnie Hervé Koubi Herve Koubi, Compagnie Hervé Koubi

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

