LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Entourés de sept virtuoses venus du hip hop ou du cirque, Soria Rem et Mehdi Ouachek, figures emblématiques du breakdance français, délivrent avec Anopas, «à nos pas» l’un des plus beaux hommages au métier d’artiste.C’est en 2002 que Soria Rem, légende du breakdance des années 2000, et Mehdi Ouachek, passé par le Cirque de Pékin, se sont rencontrés. En 2012, ils se démarquent dans l’émission La meilleure danse sur M6 où ils présentent une vision novatrice de la danse. Leur style singulier fait l’unanimité des professionnels et du grand public. En 2013, leur première grande forme – Niburu – rencontre un succès immédiat avec 1,7 million de vues sur les réseaux sociaux en quelques jours. Avec Anopas, les neuf danseurs dépassent les limites du genre hip hop et donnent à leur danse un pouvoir burlesque fort. Sur les pas de Chaplin ou de Keaton, ils et elles partagent tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et les joies de la voie artistique et se livrent avec ivresse à un ballet mécanique à l’intensité fulgurante. Explosif et réjouissant !Chorégraphes : Soria Rem et Mehdi OuachekInès Valarcher, Manon Mafrici, Kevin Mischel, Jackson Ntcham, Artëm Orlov, Simhamed Benhalima, Lucie Dubois, Soria Rem, Mehdi Ouachek1HTOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANSPMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Mehdi Ouachek Mehdi Ouachek

