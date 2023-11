Oxymore + Landing – M. Cozic + A. Houmi Le !POC! (Pôle Culturel), 25 avril 2024, ALFORTVILLE.

Oxymore + Landing – M. Cozic + A. Houmi Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 20:30 (2024-04-25 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Soirée partagée de deux duo de danse contemporain: Oxymore de Maxime Cozic 30minutes, puis Landing d’Abderzak Houmi 30 minutes.OXYMORE Danseur et chorégraphe, Maxime Cozic navigue entre la danse hip hop et contemporaine. Après avoir collaboré entre autres avec les chorégraphes Mourad Merzouki et Fouad Boussouf, il crée en 2019 sa compagnie Felinae. Il y développe une écriture précise et exigeante où il est question de ces gestes qui échappent au corps. Dans Oxymore, sa nouvelle création, deux individus ivres sortent de boîte de nuit. En état second, les corps déséquilibrés, déstructurés titubent, cèdent aux hésitations et à l’incohérence. Euphorie, débordement, friction, dérapage, tous ces points d’appui s’offrent à l’invention du chorégraphe en recherche permanente d’une gestuelle la plus habitée possible. Un duo captivant !Chorégraphes : Maxime Cozic / Abderzac HoumiMaxime Cozic et Sylvain Lepoivre / Eddy Djebarat et Edwin Condette1h avec entractePMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Abderzak Houmi Abderzak Houmi

Votre billet est ici

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

24.2

EUR24.2.

