Alexei Lantsev : Esprit du Lieu Galerie de l’Est – Darya Brient Compiègne, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30 14:00

Fin : 2024-05-05 19:00

Esprit du Lieu – Les toiles vibrantes d’Alexei Lantsev

Dans l’immensité du monde de l’art où la réalité et la perception se chevauchent souvent, l’exposition « Esprit du Lieu » d’Alexei Lantsev émerge comme une célébration de l’abstrait, l’invitant à revivre des expériences sensorielles à travers des paysages et des portraits qui transcendent la précision réaliste. Chaque toile devient une entité vivante, pulsant de la lumière, du rythme et de la couleur, plongeant le spectateur dans un lieu où la mémoire et l’instant présent s’unissent.

Au cœur de l’exposition, les œuvres d’Alexei Lantsev nous conviennent à un périple visuel où la toile cesse d’être une simple surface pour devenir le miroir d’un monde vibratoire riche en émotions et en atmosphères. Dans cet espace, Lantsev s’affranchit de la représentation réaliste pour toucher à l’essence même des lieux qu’il dépeint. Chaque œuvre est un dialogue entre la couleur et la lumière, où le regard est invité à se perdre dans les méandres d’une nature à la fois sauvage et domestiquée. Lantsev, avec une palette qui ose les contrastes audacieux et les harmonies subtiles, dissout les frontières entre le tangible et l’imaginaire. Dans ses paysages, la matière se teinte de sensualité, devenant un personnage à part entière qui se meut et respire, habité par les silhouettes mythiques des nymphes et ménades, échos d’une nature animiste et vibrante.

L’artiste orchestre la résonance optique et intuitive des toiles avec nos souvenirs sensoriels. Les nuances et teintes choisies ne cherchent pas à reproduire fidèlement un lieu, mais plutôt à en capturer l’essence et l’énergie. La mer, avec ses reflets changeants, les champs où l’ombre et la lumière dansent au gré des heures, et les figures humaines, qui semblent émerger de la brume de nos mémoires, sont autant d’invitations à revisiter nos propres expériences vécues.

Dans « Esprit du Lieu », l’immersion est totale : le visiteur est absorbé par les grands formats, les paysages où la terre s’unit au ciel dans un même souffle, où la mer n’est plus seulement un élément mais devient un état d’âme. L’espace pictural s’anime sous l’effet de touches dynamiques, les bateaux semblent osciller sur les vagues, et l’on croit presque percevoir le parfum des fleurs sauvages.

Cette exposition s’inscrit dans la quête d’Alexei Lantsev d’un équilibre délicat entre logique et sentiment, abstraction et figuration, impulsivité et contemplation. Ses paysages sont des dialogues entre l’esprit, la matière, et ses figures, une exploration de la forme humaine épurée de son contexte. Les tableaux abstraits de Lantsev, territoires de l’expérimentation et du risque, servent de lien entre ces mondes, proposant des couleurs intensément réfléchies et des formes qui invitent à écouter notre symphonie intérieure.

La force de l’exposition réside dans cette capacité à faire écho à la mythologie personnelle de chacun, à cet inconscient collectif où nature et culture se fondent. Les paysages ne sont pas simplement contemplés, ils sont ressentis ; les portraits ne captent pas seulement une silhouette, ils traduisent une présence. Et au sein de ce dialogue silencieux, le spectateur retrouve l’impulsion première de la création : la joie de la vie saisie dans sa forme la plus pure et son expression la plus sincère. « Esprit du Lieu » n’est pas seulement une exposition, c’est une expérience transcendantale où le monde d’Alexei Lantsev devient le nôtre.

Commissaire d’exposition : Sonia Kovaleva

Galerie de l’Est – Darya Brient 2 promenade Saint-Pierre des Minimes Centre Ville Compiègne 60200 Oise