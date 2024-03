ALEX RAMIRES ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas, jeudi 5 décembre 2024.

Texte : Alex RamiresMise en scène : Alexandra BialyUn spectacle sur la confiance ou faire semblant d’en avoir. Parce que le doute c’est comme la mode, ça revient toujours, Parce que l’estime de soi, c’est aussi facile à porter que des chaussettes avec les doigts de pieds séparés, Parce que se prendre au sérieux, ça ne va à personne, Il était temps de lancer une nouvelle collection. Après “Sensiblement Viril”, Alex Ramirès cherche sa place dans le grand défilé de l’amour propre entre moins que rien et roi de tout, et à travers la parade de tous ces autres qu’on croise, il nous présente un spectacle à l’image de celui qu’il a prévu d’être : audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant, parce que finalement :Tout est une question de panache.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-12-05 à 20:00

ESPACE AVEL-VOR 135 ROUTE DE SANTIK BENEAT 29470 Plougastel Daoulas 29