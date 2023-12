Portes ouvertes de la vallée des Aldudes : concours agricole, marché artisans et artisans d’art, pelote, chants basques, course jintoa kurri, danses, théâtre… Aldudes Catégories d’Évènement: Aldudes

Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes de la vallée des Aldudes : concours agricole, marché artisans et artisans d’art, pelote, chants basques, course jintoa kurri, danses, théâtre… Aldudes, 11 octobre 2024, Aldudes. Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11

fin : 2024-10-11 Programme en cours.

Programme en cours

Programme en cours EUR. Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Aldudes, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64430 Adresse Ville Aldudes Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Aldudes Latitude 43.095765 Longitude -1.4258089 latitude longitude 43.095765;-1.4258089

Aldudes Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aldudes/