Albi Impro factory #5 Salle de l’Athanor Albi, vendredi 19 avril 2024.

Albi Impro factory #5 Salle de l’Athanor Albi Vendredi 19 avril, 20h30

Début : 2024-04-19 20:30

Fin : 2024-04-19 22:30

On vous a manqué?

C’est parti pour une deuxième soirée d’Albi Impro Factory 2024! Avec de nouveaux artistes amateur.ice.s et toujours autant d’improvisation. Vendredi 19 avril, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/evenements/albi-impro-factory-le-slip-2?fbclid=IwAR1FxgyHdnnv0S1Ooe2WI4gwvgDSU5pcZBPPuoeO4bCAN7P6UvXisna0a1Q

Première partie: Les adultes de la Mouline montrent leur talent en improvisation!

Seconde partie: les comédien.ne.s et musicien professionnels de « la Clique Cie » , à l’intérieur du “S.L.I.P.” exécuteront vos thèmes (même les plus fous).

Salle de l’Athanor Place Edmond Canet Albi 81000 Tarn