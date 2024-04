ALBERTO ET MARIA, LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS Pérols, mercredi 10 avril 2024.

ALBERTO ET MARIA, LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS Pérols Hérault

Ne manquez pas le spectacle pour enfants ALBERTO ET MARIA, LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS au théâtre de l’Odéon Montpellier

Alberto et Maria sont les plus communs des animaux ce sont des vers de terre.

Mais deux vers de génie, bien décidés à prouver qu’avec de l’astuce et peu de moyens on peut faire des merveilles deux boules discos sur monture et voilà qu’on a plus de facettes aux yeux qu’une mouche, un dérouleur de câble accroché au ventre et on tisse une toile plus solide que la plus douée des araignées et une bonne ampoule accrochée aux fesses brillera toujours plus que la plus lumineuse des lucioles !

Un spectacle dynamique, très visuel et musical mettant en vedette deux vers complètement fous mais attachants comme jamais, avec en arrière plan, la problématique du recyclage des déchets… 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:00:00

fin : 2024-04-10 11:45:00

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie

