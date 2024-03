Alamzic Funk Night à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre, samedi 13 avril 2024.

Alamzic Funk Night à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le Cartel Bigourdan s’associe au collectif Strictly Vinyls pour vous proposer la soirée Alamzic Funk Night . Une nuit autour du groove strictement en vinyle. 3 Dj’s internationaux du collectif allemand Dusty Donuts partageront les platines vinyles pour faire fondre le dance floor ! Armés seulement de leurs boites de 45 tours et de leur dextérité à couper le souffle, Marc Hype (Berlin), Dj Suspect (Fr) et Dj Robert Smith (Berlin) fusionneront les meilleurs éléments du funk, du hip-hop, de la soul, du breakbeat et autres grooves pour transformer l’Alamzic en gigantesque piste de danse. Get ready to Party !

Ouverture des portes à 21h00 pour danser sur le son du Dusty Donuts Crew, mais rendez-vous dès 19h00 pour un before en plein air avec Strictly Vinyls aux platines, des interviews et démo live des artistes invités, avec buvette & foodtrucks.

INFORMATIONS PRATIQUES

– Salle L’Alamzic Place du Foirail, 65200 Bagnères-de-Bigorre

– Samedi 13 avril 2024

– Before en plein air 19h00

– Ouverture des portes 21h00

BILLETTERIE

– Tarif prévente 10€

-Sur place 12€ .

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

