Cinéma : Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 18 avril 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours..

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



It is soon the 40th wedding anniversary of Claude and Marie Verneuil. For this occasion, their four daughters decide to organize a big surprise party in the family house in Chinon and to invite the parents of each of the sons-in-law for a few days.

Claude y Marie Verneuil están a punto de celebrar su 40 aniversario de boda. Para celebrarlo, sus cuatro hijas deciden organizar una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de Chinon, invitando a pasar unos días a los padres de cada uno de los yernos.

Claude und Marie Verneuil feiern bald ihren 40. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass beschließen ihre vier Töchter, eine große Überraschungsparty im Haus der Familie in Chinon zu veranstalten und die Eltern jedes Schwiegersohns für ein paar Tage einzuladen.

