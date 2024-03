ALAIN CHAMFORT ROCHER DE PALMER Cenon, samedi 16 novembre 2024.

ALAIN CHAMFORT – L’IMPERMANENCE« Ne serait-ce qu’une fois hélas?Ne serait-ce qu’un instant fugace ?Aurais-je su toucher « La Grâce » ? ?Aurais-je su toucher les gens ?Autant que ceux qui m’ont touché ? Trouver la part d’humanité qu’on a tous indifféremment » Ces mots resteront les derniers que vous entendrez à jamais sur un « disque » d’Alain Chamfort. Après L’IMPERMANENCE Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistrera plus. ?Mais sans doute plus un « album ».Point d’orgue à une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, «L’impermanence» ressemble à une œuvre majeure.?Profonde.?Poignante. Quasi crépusculaire.

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:30

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33