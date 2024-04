Alain Chamfort Les Saulnières Le Mans, jeudi 12 décembre 2024.

Alain Chamfort Les Saulnières Le Mans Sarthe

Après L’IMPERMANENCE Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistrera plus. Mais sans doute plus un album .

Point d’orgue a` une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, L’impermanence ressemble a` une œuvre majeure. Profonde. Poignante. Interprète un peu malgré lui, ce compositeur d’exception a toujours inspire´ les grands auteurs a` travers les décennies.

Sur scène, l’IMPERMANENCE sera magnifiée par Adrien Soleiman qui assure la direction musicale de cette tournée. On entendra les titres du nouvel album, mais aussi des pépites moins connues des précédents albums, sans oublier quelques incontournables, revisités dans de nouveaux arrangements. 21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-12 20:30:00

fin : 2024-12-12

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

L’événement Alain Chamfort Le Mans a été mis à jour le 2024-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire