AKMÉ FESTIVAL La Marbrerie Montreuil, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 23h30

.Public adultes. payant Super early birds : 8 EUR

Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Early bird : 12 EUR

CONCERTS RAP ET R&B / EXPOS / FOOD / FRIPERIE

AKMÉ” – L’acmé est un terme utilisé pour désigner l’épisode le plus puissant d’un processus. Cela peut se référer au moment le plus intense d’une expérience, d’un événement ou d’une vie. C’est la volonté même de notre festival, nous avons pour ambition de créer une expérience immersive avec une line-up d’artistes émergents aux sonorités Rap et R&B qui feront la musique de demain et un village d’artistes (friperie, food, stands…).

Au rendez-vous de ce carrefour d’expression artistique : concerts, tatoo, gems, fripes, et bien d’autres, qui animeront une soirée mémorable et unique en son genre.

On vous dévoile la line-up très bientôt !

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://lamarbrerie.fr/akme-festival/ https://www.facebook.com/events/990385662614239/ https://www.facebook.com/events/990385662614239/ https://dice.fm/partner/dice/event/nxobl-akm-festival-24th-apr-la-marbrerie-paris-tickets

AKMÉ FESTIVAL