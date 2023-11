Noëlle Perna – Certifié Mado – Tournée PASINO GRAND AIX EN PROVENCE, 25 avril 2024, AIX EN PROVENCE.

Noëlle Perna – Certifié Mado – Tournée PASINO GRAND AIX EN PROVENCE. Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 33.0 à 39.0 euros.

ALG SPECTACLES (3-11056905) présente ce spectacle Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent….Biiiiiiiip ! Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles….. que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du CERTIFIE MADO Ps : Pour le…. Biiiiip…. concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur internet ! N° de téléphone accès PMR : 0442735770 Noelle Perna

PASINO GRAND AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE 21 avenue de l’Europe Bouches-du-Rhône

33.0

EUR33.0.

