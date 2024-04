Aix en Juin Festival d’Aix Création musicale 1984 / 2024 Aix-en-Provence, samedi 22 juin 2024.

Aix en Juin Festival d’Aix Création musicale 1984 / 2024 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque année, au travers de projets participatifs, Passerelles (le département d’action culturelle du Festival d’Aix) crée des espaces de rencontre entre artistes professionnels et amateurs de tous horizons et de tous âges.

Pour cette édition 2024, Passerelles s’associe à l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) à l’occasion du 40e anniversaire de l’Orchestre en proposant à ses musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses de participer à une résidence créative au sein de quatre institutions scolaires et médico-sociales d’Aix-en-Provence et de Marseille.



En clôture de cette résidence, le public d’Aix en juin est convié à découvrir le fruit de cet échange à l’occasion d’une création musicale collective inspirée de l’œuvre de George Orwell (1984).



Plus d’information dès le 28 mai sur le site du Festival d’Aix-en-Provence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22 19:00:00

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

