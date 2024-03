Air de jeux Compagnie Pérégrin Le Volume Vern-sur-Seiche, samedi 18 mai 2024.

Air de jeux Compagnie Pérégrin Spectacle dans le cadre du Festival « Un Weekend à la Rue » Samedi 18 mai, 20h00 Le Volume Entrée libre

« Quand le geste sportif rencontre le geste artistique ». Doutes, failles, courage, détermination… Le spectacle « Air de jeux » nous plonge au coeur des émotions d’un athlète de haut niveau. Acrobaties, danse, breakdance, jonglage et chant se mêlent. Les valeurs de l’olympisme et du paralympisme se retrouvent en filigrane, mises en lumière par les 4 nouvelles disciplines au programme des Jeux Olympiques PARIS 2024 : escalade, breakdance, skateboard et surf.

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne

@Neibafotos