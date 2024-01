Salon Terrario Nièvre Agropole du Marault Magny-Cours, samedi 1 juin 2024.

Magny-Cours Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

L’Agropôle du Marault, avec son cadre naturel exceptionnel, constitue l’endroit idéal pour se ressourcer et prendre soin de soi. Pendant deux jours, vous aurez l’opportunité de découvrir une multitude d’activités, de conférences et d’ateliers, tous centrés sur le thème « bien manger, bien bouger, bien vivre ».

La première composante de cette thématique, « bien manger », mettra en avant une alimentation saine et local. Des chefs renommés vous guideront à travers des démonstrations culinaires, vous proposant des recettes délicieuses et nutritives.

La deuxième composante, « bien bouger », vous encouragera à adopter un mode de vie actif et dynamique. Des coachs sportifs et d’autre professionnels vous inviteront à participer et à découvrir de nouvelles disciplines et à profiter des bienfaits de l’exercice physique.

Enfin, la troisième composante, « bien vivre », abordera différents aspects de votre bien-être global. Des experts en développement personnel, en relaxation et en techniques de gestion du stress vous enseigneront des méthodes pour trouver l’équilibre entre votre corps et votre esprit. Vous pourrez également vous familiariser avec des pratiques telles que le yoga, la méditation et les thérapies alternatives.

Le Salon du Bien-être à l’Agropôle du Marault est une occasion unique de prendre soin de vous, d’explorer de nouvelles perspectives et de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs.

Rejoignez-nous les 21 et 22 octobre pour une expérience qui transformera votre vision du bien-être.

Préparez-vous à vous nourrir de connaissances, à bouger avec enthousiasme et à vivre pleinement chaque instant. Ensemble, créons un avenir où le bien-être est au cœur de notre vie quotidienne.

Agropole du Marault D907

Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-08 par OT SAINT-PIERRE MAGNY-COURS