Agora « Accessibilité pour tous à une Alimentation de Qualité sur notre Territoire ». Maison Pour Tous Brives-Charensac, vendredi 22 mars 2024.

Agora « Accessibilité pour tous à une Alimentation de Qualité sur notre Territoire ». Maison Pour Tous Brives-Charensac Haute-Loire

Une agora est un laboratoire d’idées, citoyen et participatif.

Ici et ailleurs en France, de nombreux acteurs, citoyens et élus réfléchissent à cette question de l’alimentation, et y apportent différentes réponses complémentaires.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 08:30:00

fin : 2024-03-22 17:00:00

Maison Pour Tous 1 route de Coubon

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes colibrispaysdessucs@colibris-lemouvement.org

L’événement Agora « Accessibilité pour tous à une Alimentation de Qualité sur notre Territoire ». Brives-Charensac a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay