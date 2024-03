AGLAE- les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente Yvon Bosquet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, vendredi 19 avril 2024.

AGLAE- les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente Yvon Bosquet Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Plongez dans l’univers captivant de la photographie avec AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais lors de la présentation de l’œuvre remarquable de Yvon Bosquet, photographe émérite. Découvrez l’art subtil de capturer l’instant, figeant la beauté du monde dans des images saisissantes. Laissez-vous transporter à travers les lentilles de Bosquet, explorant des paysages éblouissants, des portraits évocateurs et des scènes de la vie quotidienne empreintes de poésie. Une exposition à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art visuel et les passionnés de photographie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:30:00

fin : 2024-04-25 19:00:00

Place du 18 juin 1940 Gallerie Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie aglaelion@gmail.com

