Afterwork du LAB01 : A quoi sert un CRM ? LAB01 Ambérieu-en-Bugey, jeudi 18 avril 2024.

Afterwork du LAB01 : A quoi sert un CRM ?

A quoi sert un CRM ? Si vous vous êtes toujours posé cette question, sans jamais oser demander la réponse, cet afterwork est fait pour vous !

L’afterwork du LAB, c’est un moment convivial d’échange et de rencontre autour d’une thématique.

Le lundi 18 mars à 18h, nous avons le plaisir d’accueillir notre adhérent, Gilles Keller, de Sodexis.

Rejoignez-nous et venez comprendre : qu’est-ce qu’un logiciel CRM ou logiciel de gestion de la relation client » ? Qu’est-ce qu’un entonnoir de conversion ? Comment améliorer vos relations ou développer votre portefeuille client ?

Vous aurez l’opportunité de poser toutes vos questions à Gilles et de bénéficier de son expérience à la fois industrielle et commerciale.

️Jeudi 18 avril

de 18h à 20h

LAB01 – Accueil Fablab, 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

⚠️ Ouvert à tous, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

Entrée libre sans inscription.

Comme toujours, nous joindrons l’utile à l’agréable avec un apéritif partagé. N’oubliez pas d’apporter quelque chose à boire ou à manger pour partager.

À propos de Gilles Keller, Business Analyste – Sodexis

Gilles a travaillé dans l’industrie de l’emballage pendant 22 ans. D’abord en tant que chef de projet de développement puis en tant que responsable commercial grands comptes pour une firme internationale américaine. Gilles a rejoint Sodexis début 2023, et a commencé par ouvrir la filiale en France. Il intègre immédiatement l’équipe de Sodexis. Gilles s’occupe aujourd’hui du développement commercial de Sodexis en France et en Suisse. Partageant son expérience à la fois industrielle et commerciale, il accompagne les entreprises dans une mise en œuvre d’Odoo. À l’origine progiciel de gestion intégré (ERP), le logiciel Odoo s’est vu étendre ses fonctionnalités à des applications de front office (gestion de la relation client (CRM), CMS, e-commerce, blogs, forums, news, événements, live chat, offres d’emploi…).

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/gilles-keller-odoo/ »}]