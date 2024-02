Afterwork au Château Castera Le Bourg Saint-Germain-d’Esteuil, jeudi 22 août 2024.

Afterwork au Château Castera Le Bourg Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Le château Castera, nouveau membre du collectif des Afterwork en Médoc, vous propose une soirée festive dans une ambiance conviviale. Venez profiter d’un moment privilégié dans la cour d’Honneur du château pour déguster les vins des châteaux du groupement des Afterwork en Médoc en plus du domaine hôte, les châteaux du Taillan, Dauzac, Lamothe-Bergeron, Maucaillou, Paloumey et Malescasse.

Informations détailles et réservations à venir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 18:30:00

fin : 2024-08-22 21:00:00

Le Bourg Château Castera

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine vhateau@castera.fr

